A napokban Molnár Norbertné Riedler Petra felkereste szerkesztőségünket, hogy beszámoljon egy örvendetes hétvégi kezdeményezésről. A leírtak szerint Petra fia, a hétéves Benett limonádét árul július utolsó szombatján. Ember tervez, Isten végez, tartja a mondás, ugyanis az eső keresztülhúzta a család számításait és elmaradt az akció. A kisfiú azonban nem csüggedt és továbbra is tervezi árulni a nyári frissítőt.

Mint kiderült, korábban már próbálkoztak hasonlóval és akkori tapasztalataikról szívesen beszámoltak portálunknak.

– A két héttel ezelőtti szombat bizonyára sokaknak emlékezetes maradt a hatalmas jégeső miatt, nekünk egészen másért. Benett azon az ominózus délelőttön osztott első alkalommal limonádét – kezdett történetük meséjébe az édesanya, aki szerint első hallomásra nem hangzott túl hitelesen fiuk fellángolása. Azt mondja, akkor kezdték el komolyan fontolóra venni a dolgot, amikor a hétéves kisfiú megjelent a napernyővel, az asztallal és a szeletelésre váró citromokkal a kezében. Szó szót követett, az anyuka hozott néhány műanyag palackot, cukrot és több kancsó vizet. A végeredmény pedig hét palack 2 literes frissítő lett.

Néhány óra leforgása alatt csaknem hatvan ember fordult meg a standnál. Benett komolyan vette a feladatot és egy pillanatra sem mozdult el mellőle. Akadt, aki szelfit készített Oroszlány limonádés kisfiújával, de sok ismeretlen is megállt a kedves gesztus láttán és kért az üdítőből. A kisfiú alaposan felkészült, kérésre jégkocka is készült az italok mellé – aznap csaknem 40 fokot mutattak a hőmérők. A frissítő jólesett az egyenruhásoknak is, akik óriási meglepetést szereztek jelenlétükkel. Pláne, hogy egyszer majd a limonádéárus is rendőr szeretne lenni.



A rendőrök is meglátogattűák már Benettet

Forrás: Beküldött

Információink szerint szombaton délelőtt kilenc órától újra lehet kapni limonádét a borbálai ház előtt. Ha hinni lehet az időjósoknak, akkor is kánikula lesz. A frissítőnek nincs ára, becsületkasszás. Benett egy amerikai videón látottak mintájára kapott kedvet az ötlethez. Édesanyja szerint az akciónak nincs tétje, hiszen kisfia számára csak egy a lényeg: minél több embert megismerni. Illetve kettő, mindenképp szeretne eljutni a „magyar tengerhez” és megmártózni a Balaton vizében. Benett decemberben tölti nyolcadik születésnapját és a József Attila Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait.