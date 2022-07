Az idén júliusban az OPTEN adatai szerint már 195 ezer társas vállalkozás működik valamelyik tulajdonos lakcímén. A jelenségre rásegített a koronavírus-járvány is, hiszen a home office jelenség elterjedésével az induló vállalkozásoknál is egyre kevésbé szükséges külön iroda fenntartása: egy év alatt ugyan csupán ezerrel nőtt az ilyen vállalkozások száma.

Ennél sokkal látványosabb jelenség az alkalmazottak számának alakulása. 2021-ben 328 000 volt a tulajdonos címén működő vállalkozások alkalmazottainak a száma, ez mára 340 000 fölé nőtt.

Hazánkban a vállalkozások 37 százalékának esik egybe a székhelye valamelyik tulajdonos lakcímével. Ez teljesen természetes egy kicsi cégnél, de a gyakorlat kézenfekvő alternatíva minden induló vállalkozás esetében. Fontos hangsúlyozni, hogy a székhelycím és a tulajdonosi lakcím egyezése nem jelenti feltétlen azt, hogy a munkavégzés is a lakhelyen zajlik. A cégek rendelkezhetnek telephellyel, fiókteleppel, de megjelölhetik külön a központi ügyintézés helyét is. Az is előfordul, hogy egy vállalkozás csak kényelmi szempontból nem módosította még a székhelyét, ami azonban jelentős szerepet tölt be mind gyakorlati, mind adminisztrációs, mind cégjogi értelemben.

Megyénkben a legutóbbi adatok szerint 12 408 vállalkozást jegyeznek, ezek közül 5333 van a tulajdonos címére bejegyezve, ami csaknem 43 százalék. Ezzel a sorban a hatodik helyet foglalja el Komárom-Esztergom megye.