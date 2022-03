Befejeződött a Szivárvány Óvoda bővítése: hamarosan birtokba vehetik új otthonukat a falu óvodásai. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően az Európai Unió Területi Operatív Programjából (TOP) 80 millió forint vissza nem térítendő támogatásból bővült a Községháza szomszédságában álló intézmény. A projektben akadálymentesítették az épületet, illetve a padlástér beépítésével pedig mintegy 130 négyzetméternyi hasznos alapterülettel bővült az intézmény, ahol orvosi szobát, felzárkóztató szobát és tornaszobát alakítottak ki a szükséges kiszolgáló helyiségek mellett. Az óvodába pár napon belül költözhetnek a kicsik, amint megérkezik a használatbavételi engedély, addig az utolsó simításokat is elvégzik: helyére kerülnek az utolsó bútordarabok is.

Az avató ünnepségen Pékné Zsemberi Mónika intézményvezető elmondta: az óvodába jelenleg 55 kisgyerek jár, az ezt a létszámot a következő időszakban is szeretnék tartani. Habár a szabályok 50 gyermek foglalkoztatását engedik, fenntartói engedéllyel ezt a számot 60-ra bővítették. Utóbbira már csak azért is szükség volt, hiszen számos fiatal, kisgyermekes család költözött a faluba. Az elmúlt egy évben a falu egyik közintézményében oldották meg a gyerekek elhelyezését.

A nagycsoportosokat a Kultúrház nagytermében, a kicsiket pedig a ház könyvtár részében foglalkoztatták. A tornafoglalkozások is itt folytak, a szabadban is csak néha-néha tudtak játszani a gyerekek, az esős, vagy a hideg téli napok a falak közé szorították a mozgásteret. Az óvodások körülményei azonban hamarosan teljesen megváltozhatnak: a beltéri tornaszobában és az udvaron kialakított játszótéren sokkal több mozgásos feladatban tudnak majd részt venni, a logopédiai foglalkozások is kapnak helyet az új, emeletessé bővült épületben.

Sógorka Miklós méltatta a bővítés előnyeit

Forrás: R. V. / 24 Óra

Sógorka Miklós polgármester az elkészült beruházás előéletére tért ki beszédében, melyben elmondta: a projekt adminisztratív résztvevői fellélegezhetnek, az átadóval egy nehéz, de annál örömtelibb időszak zárul. Az óvoda elkészítéséhez szükséges anyagi fedezet biztosításához kétszer nyújtott be pályázatot a falu önkormányzata. 2016 tavaszán másfél hónap alatt állt össze a pályázati anyag, melynek elbírálása után 2017 májusában érkezett az örömhír, miszerint megvalósulhat Súron az óvoda.

Önerő híján plusz forrás reményében 2020 tavaszán újabb pályázatot nyújtottak be, amellyel már rendelkezésre állt az elegendő összeg. Az óvoda munkálatai 2021 májusában kezdődtek meg és tavaly télen, mindössze fél év alatt fejeződött be.

A polgármester emlékeztetett: 1971-ben nyitotta meg kapuit Súron az óvoda, addig az óvodások napközbeni felügyelete nem volt biztosított. Az építést követően az elkövetkezendő évtizedekben folyamatosan avult el az épület, a végén az intézmény egyetlen csoportszobájában történt az étkezés, a foglalkozások és a tornaórák is. A mostani felújításnak köszönhetően az emelettel bővülő óvodával immár egy fedél alatt megoldható minden, amit mostanáig külön-külön épületekben oldottak meg.

A felújítás végeztével ismét a kicsik birodalma lesz az óvoda

Forrás: R. V. / 24 Óra

A település fejlődésével kapcsolatban elmondta: az ide költöző, fiatal családosokkal növekedett a lélekszám a faluban. A napokban jelent meg a személyi jövedelemadó visszatérítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, melyből kiderült, hogy Súron 221 gyermeket nevelő aktív munkavállaló részesül összesen több mint 100 millió forintnyi adóvisszatérítésben. Ez azt jelenti, hogy a járás településeihez hasonlítva nincs még egy olyan falu, ahol a kedvezményezettek száma ekkora lenne a teljes lakosság számához viszonyítva. Ezen okból kifolyólag is létszükséglet volt az óvoda bővítése.

Ünnepi köszöntőjében Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte: Magyarország legszebb fekvésű településén nagy öröm, hogy elkészülhetett egy szép óvoda. Hangsúlyozta: lassan lezárul a TOP pályázati szakasza, melynek keretéből 7,4 milliárd forint jut a régió óvodáinak és a bölcsődéinek felújítására. A 48 intézményt érintő támogatásból a közeljövőben a Bakonyalján is kezdődnek a kicsiket érintő építkezések: Bársonyoson, Ácsteszéren és Rédén óvodafelújítás, Etén pedig egy teljesen új óvoda építése zajlik majd.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő az elmúlt 12 évről elmondta, projektről projektre sikeres az együttműködés a falu önkormányzatával, a közös munkának köszönhetően számos felújítás és építkezés valósulhatott meg. A jövőben az iskola gazdagodik majd: a tornaszoba kiépítése még hátravan. Kiemelte: a faluban emellett az elmúlt időszakban valamennyi utcát legalább egyszer megújítottak, így Súr az egyik legjobb közúti infrastruktúrával rendelkező község a járásban.

A következőkben a gyerekeké volt a főszerep, akik – a hosszú pandémiás időszak után végre személyesen – tavaszi dalokkal és mondókákkal köszöntötték a megszépült intézményt.