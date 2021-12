A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az önkéntesség világnapjához kapcsolódóan az idén is keresi az Év Önkéntesét és szervezetét. Pályázati felhívásukban kiemelik: a 2021-es év is számos alkalmat adott arra, hogy a segíteni akaró, önzetlen magánszemélyek, közösségek, szervezetek megmutassák az összefogás erejét és együtt tegyenek valamilyen jó, nemes ügyért. Ezen személyek, közösségek munkáját, erőfeszítéseit elismerve díjakat adományoznak majd megyei személyeknek, szervezeteknek. Javaslatot tehetnek a díj adományozására magánszemélyek, intézmények, önkormányzatok, civil, non- és forprofit szervezetek és közösségek.