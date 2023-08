A tatai rendőrök augusztus 22-én, kedden este igazoltattak egy autóst, aki nem használta a biztonsági övét. Közigazgatási bírságot és 3 büntetőpontot kapott.

Már is kiderült azonban róla az iratai ellenőrzésekor. A sofőrt ugyanis körözték is, mivel egy korábbi pénzbírságot nem fizetett be.

A 30 éves helyi lakost előállították az egyenruhások. A férfi a korábbi pénzbírságot befizette, így a rendőrök őt szabadon engedték – adta hírül a police.hu.