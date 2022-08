Ahogy a police.hu írja, a kerékpáros rédei férfi először a szondát fújta meg. Már az is bejelzett, de nem ez volt az egyetlen ok, amiért most főhet az 57 éves férfi feje. A rendőröknek furcsa volt a férfi viselkedése, valamint az illat is, amit megéreztek. A csomagjai között három zacskóban is szárított növényi származékot találtak az egyenruhások. Rögtön sejtették, hogy mivel lehet dolguk.

A férfit további mintavételre a Kisbéri Rendőrkapitányságra előállították. A kerékpárossal szemben 50 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. A rendőrség tájékoztatása szerint az elsődleges nyomozati munkák során megállapították, hogy további kábítószergyanús növények is lehetnek a férfi birtokában.