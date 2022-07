A rendőrségen egy nő tett feljelentést július 17-én, miszerint volt élettársa életveszélyesen megfenyegette őt és jelenlegi párját. Az asszony elmondta, hogy a férfi, aki otthon több lőfegyvert is tart, megöléssel fenyegetőzött. Az etei lakos elfogása érdekében a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is kirendelésre került, akik még aznap a Kisbéri Rendőrkapitányságra előállították Sz. I.-t, majd átadták őt a kisbéri rendőröknek.

A 61 éves etei férfi otthonában tartott kutatás során a rendőrök lefoglaltak három engedéllyel tartott fegyvert, a hozzá tartozó lőszerekkel. Egy titkos rekeszben egy kisgolyós fegyvert és több mint 300 lőszert is találtak, amelyre a gyanúsítottnak nem volt engedélye.