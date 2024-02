Síkvidéken késő délelőttől kora délutánig átmenetileg egy-egy ~80-90 km/h-s széllökésre is van esély. A magasabban fekvő részeken néhol efölötti széllökések is valószínűek. Délutántól, estétől előbb síkvidéken majd másutt is gyengül a légmozgás.

Forrás: met.hu