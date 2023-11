A Köpönyeg.hu prognózisa szerint november 30-án, csütörtökön délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de északkeleten havazhat is. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján délelőtt Zala, Somogy, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyékben fordulhat elő gyenge ónos eső, míg Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben a déli óráktól intenzív havazás és tartós ónos eső is várható. Helyenként akár 15 centiméternyi friss hó is hullhat.

Mint arról beszámoltunk, a szélsőségesnek ígérkező időjárási viszonyok miatt Magyar Közút közleményben kérte az autósokat, hogy csak azok induljanak útnak, akiknek halaszthatatlan dolguk van, és ők is csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel.