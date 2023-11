A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a tartós eső reggelre elvonul. Napközben felhőátvonulások lesznek futó záporokkal. Nagy területen lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. Az átlaghőmérséklet 11-16 fok körül alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint szerdán, a hajnali órákban túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, záporeső, néhol beágyazott zivatar is lehet. A déli országrészben kiadós mennyiség is eshet. A hajnali óráktól északnyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet, és a csapadékhajlam is fokozatosan csökken. A szélcsendes részeken párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A nyugati, délnyugati szél élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között várható.