A Köpönyeg.hu prognózisa szerint erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és főleg az ország északi, északkeleti felén fordul elő záporeső. A Délnyugati szél megélénkül. Marad a 10 fokos maximum.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint hétfőn, a hajnali órákban nyugat felől vastagabb felhősávok érkeznek, így közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Párássá válik a levegő, helyenként átmenetileg köd is képződhet. Gyenge eső - főként a középső országrészben - előfordulhat, illetve a ködös tájakon szitálás is lehet. A délies szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 fok között várható, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.