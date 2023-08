A Köpönyeg.hu prognózisa szerint augusztus 25-én, pénteken megnövekedhet a fátyol- és a gomolyfelhőzet. Csapadékot is kaphatunk, később azonban sok napsütésre számíthatunk továbbra is. Marad a rekkenő hőség 30-36 fokos maximumokkal.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztása szerint a hajnali, reggeli órákban előbb az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő zivatarok, amelyek fokozatosan kelet felé haladva átterjedhetnek a középső tájak fölé is. Délután, este az északi, északnyugati tájakra sodródhat be néhány zivatar, amelyek környezetében átmeneti viharos széllökés (~60-80 km/h), intenzív csapadékhullás (10-20 mm), illetve jégeső nem kizárt. Az északnyugati tájakon a szombatra virradó éjszaka is aktív maradhat a légkör.

Forrás: Köpönyeg.hu

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.