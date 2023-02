Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan adja ki és bővíti a meteorológiai riasztásokat az ország több vármegyéjében az erős szél miatt. A Komárom-Esztergomban eddig másodfokú, narancs riasztást február 4-én, szombaton reggel 8 óra után már harmadfokú, piros riasztásra módosították széllökés veszélye miatt. Az érintett területen A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 110 kilométer/órát – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelem.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint február 4-én, szombaton délután már hózápor is előfordulhat, ám addig is nagy területen fokozódik viharossá az északi, északnyugati szél. Az egész országban extrém széllökések tapasztalhatók. Jelenleg is több vármegyében van másodfokú (narancs), illetve harmadfokú (piros) riasztás érvényben.