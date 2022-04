Az Országos Meteorológiai Szolgálat, elsőfokú riasztást adott széllökések veszélye miatt április 9-e szombatra. Az előrejelzés szerint szombaton hidegfront vonul át fölöttünk, amelynek hatására az északnyugati szelet fokozatosan egyre nagyobb területen 70-80 kilométer/óra körüli széllökések kísérhetik, legkisebb valószínűséggel a délkeleti országrészben. A magasabban fekvő területeken 85-90 kilométer/óra feletti lökés sem kizárt. Estére várhatóan fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Forrás: met.hu

A hidegfront mentén, közvetlen előterében zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. Környezetükben is előfordulhatnak 85-90 kilométer/órát meghaladó széllökések, illetve apró szemű jég is kísérheti vonulásukat egyes helyeken. Éjfélig a lehulló csapadék mennyisége területi átlagban is többfelé 10-20 milliméter között alakulhat, kisebb körzetekben ennél több is összegyűlhet. Vasárnap kritériumokat meghaladó veszélyes időjárási esemény már nem valószínű.

Ahogy a koponyeg.hu 12 napos előrejelzése mutatja, szűkebb hazánkban csak jövő hét végére enyhül az idő. Így április 14-e péntekre tér vissza a tavasz, és április 14-e péntekre akár 18 Celsius fok is várható.