Magyarországon a logisztikai szektor a gazdasági növekedés egyik alapját adja: mintegy 2500 vállalat tevékenykedik ebben az ágazatban, több mint 2500 főt foglalkoztatnak és a GDP, azaz a bruttó hazai termék 5 százalékát állítják elő – olvasható a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének közleményében.

Ebben a szektorban is alaposan érezni lehetett a koronavírus-járvány hatásait, de ugyanúgy nyomást gyakorol az ágazatra az ukrajnai háború nyomán jelentkező energiaár-emelkedés és további, a gazdasági szereplők működését befolyásoló tényezők is.

Az említett, vármegyénkben működő vállalat tájékoztatása szerint cégüknél nagy változás nem volt az elmúlt egy-két évben, ha viszont volt is, akkor is inkább pozitív értelemben. A pandémia alatt az általuk forgalmazott termékek iránt megnőtt a kereslet a piacon, de azt tapasztalták, hogy a konkurens cégeket is ez jellemezte a járvánnyal terhelt időszakban. A szállítmányozás esetében észrevették, hogy import fuvart nehezebben tudtak szerezni, több fuvarozótársaság számára komplikáltabb volt behozni az árut a kevesebb kimenő forgalom miatt. A távol-keleti konténeres szállításoknál is voltak kapacitáshiányok és a szállítási díj is jelentősen nőtt.

Megjegyezték, hogy a mostani gazdasági helyzetben, az emelkedő fuvarköltségek és üzemanyagárak ellenére sem akadoznak a szállítási láncaik. Azt viszont látják, hogy a sofőr­állomány felhígulása miatt lehetnek a későbbiekben problémák és már kezdenek eltűnni a „régi motoros” sofőrök.

Bár sokan temetik a logisztikai ágazatot, a gazdasági szektor szereplői a nehéz időkben nemcsak túlélésre, hanem fejlődésre fókuszálnak. Mivel a globális ellátási láncok sebezhetőségére előbb a pandémia, majd a háború és a szankciók is rávilágítottak, így egyre többen ismerik fel, hogy a versenyképesség érdekében változásra van szükség. Részben ezzel is magyarázható, hogy országszerte raktárcsarnokok épülnek és egyre több cég kezd belföldi forgalmazásba, elosztásba. Egyébként az említett vármegyei vállalat is tavaly valósított meg egy kapacitásbővítő beruházást, mindemellett humán erőforrásuk is bővült.