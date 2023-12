Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Vállalkozók Napja ünnepséget a közelmúltban Budapesten a Művészetek Palotájában. Az eseményen Eppel János, az idén 35 éves Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen megjelent Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszer is. A gálán Honosiné Máhr Ágnes, a Ho-Máhr Transz Kft. tulajdonosa is átvehette az Év vállalkozója címet. Az elismeréshez Varga Mihály pénzügyminiszter is gratulált. Az elismerésről már az idei Vármegyei Prima Gálán is beszámoltak, így a cégvezetőnek nemcsak a fővárosban, de Tatabányán is szólt már a taps.

A díjazottak egy része. Középen Honosiné Máhr Ágnes, Demján Sándorné és Orbán Viktor

Forrás: Beküldött