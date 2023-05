A 10 legolcsóbb hazai új autó közül volt olyan, amelyik százezrekkel lett olcsóbb január óta, de összességében több az olyan kocsi, aminek felment az ára. A Pénzcentrum által készített lista egyfelől támpontot adhat azoknak, akik szűkös kerettel vásárláson gondolkodnak, másrészt pedig az áremelkedés is remekül nyomon követhető.

A legolcsóbb itthon megvásárolható új autó továbbra is a Mitsubishi Space Star, amelynek az ára nem emelkedett január óta, az Enty alapkivitel ma is 4 440 000 forintba kerül. Második helyen immár a KIA Picanto áll, amely januárban még 4 799 000 forint volt, ma már viszont legkevesebb 4 999 000 forintot kérnek érte. A dobogó harmadik fokán a Dacia Sandero áll, ami olcsóbb lett január óta! Akkor ugyanis legkevesebb 5 649 000 forintért lehetett megvenni, most az importőr weboldala szerint 5 349 000 forint a kezdő listaára.

Negyedik a Skoda Fabia, aminek a legolcsóbb listaára 5 355 573 forint. A Hyundai i10-esnek a modellfrissítéssel már 5 799 000 forint a legalacsonyabb listaára, ezzel most ez Magyarország ötödik legolcsóbb új autója. Hatodik az Opel Corsa, ami most 5 990 000 forintba kerül. Hetedik helyen áll a Toyota Aygo X, amely most 6 040 000 forint alapkivitelben. Nyolcadik a Suzuki Ignis, ami most legkevesebb 6 100 000 forint, de januárban még 5 750 000 forint volt a legolcsóbb változat. A kilencedik Suzuki Swift most is 30 ezer forinttal drágább ennél. Tizedik legolcsóbb a Hyundai I20-as, ami most legkevesebb 6 199 000 forintba kerül.