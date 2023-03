A cégről

A Well Done Kft. 1996 óta gyárt tisztítószereket, amelyek hazánk szinte minden kiskereskedelmi egységében kaphatók. Nagy mérföldkő volt a cég életében az is, amikor 2018-ban bővítették telephelyüket és kapacitásukat. A vállalat mintegy 50 munkavállalót foglalkoztat, 2020-ban 2,8 milliárd, 2021-ben 2,1 milliárd forintos árbevételt értek el, amelynek negyede exportból származott. Az elmúlt években két leányvállalatot hoztak létre, az egyiket Szlovákiában, a másikat pedig Romániában. Törekednek rá, hogy cégük minél zöldebb legyen.