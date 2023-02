Folyamatos bővülés 15 perce

Videó: különleges magasraktár Környén, fejlesztések Tatán a Trans-Spedtől

Az ország egyik legmodernebb, robotokat is alkalmazó e-kereskedelmi raktárépületét is üzemeltető Trans-Sped Kft. új beruházásait adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nagytarcsán. A csaknem 8 milliárd összköltségű fejlesztésekhez a magyar kormány 2,3 milliárd forinttal támogatta a cég stratégiai céljait, amelynek megyénkben Környén és Tatán is vannak telephelyei.

M. K. M. K.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megtekintette a Trans-Sped Kft. új beruházásait Nagytarcsán

Portfolióbővítés, ingatlanberuházások és technológiai fejlesztések biztosítják a stabilitást és a folyamatos bővülést a Trans-Spednél. A cégcsoport raktárbázisainak és legújabb üzletágának, a fulfillment szolgáltatásának fejlesztése csaknem 8 milliárd forint összköltségből valósult meg. Négy új raktárcsarnokkal, innovatív robottechnológiával, modern állványrendszerekkel, speciális anyagmozgató gépekkel és megújult informatikai rendszerrel bővült az elmúlt két évben a Trans-Sped Kft. logisztikai üzletága. A raktárhálózat az elmúlt időszakban csaknem 20 000 négyzetméterrel bővült, így országosan immár meghaladja a 220 000 négyzetmétert. Debrecenben három új csarnok épült, ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan a Trans-Sped összesen 192 fővel bővítette létszámát. Az új épületek kialakítása során kiemelt szempont volt az energiahatékony üzemeltetés, ezért a moder hőszivattyús hűtés-fűtéstrészben napelemes rendszer látja el energiával , a korszerű, mozgásérzékelős LED világítás mellett pedig mindenhol nagyméretű kupolák biztosítják a természetes fény bejutását. Megyénket érinti, hogy Környén a társaság korábbi épülete egy 6000 négyzetméteres, különleges, 20 méteres magasraktárral bővült. Az új, nagy belmagasságú csarnok és a benne dolgozó, egyedileg erre a célra gyártott emelőgépek a hatékony helykihasználásnak és a gyors le- és felrakodásnak köszönhetően még hatékonyabban tudják kiszolgálni az ügyfeleket. A néhány kilométerre található tatai raktárban is megújult az informatikai rendszer, valamint az anyagmozgató géppark is. A több mint 3 évtizede alapított szállítmányozó cég mára 900 munkavállalót foglalkoztató, komplex logisztikai szolgáltatást nyújtó nagyvállalattá vált. A dinamikusan növekvő cégcsoport fejlődése a külső gazdasági hatások ellenére is folyamatos. – Állandó mozgásban vagyunk, ami nemcsak alaptevékenységünkből fakad. Sikereinket a gyors, de mégis megfontolt szakmai döntéseknek köszönhetjük, és képesek vagyunk a legnagyobb válságok közepette is megújulni. 2021-ben így hoztuk létre és építettük fel e-kereskedelmi szolgáltatásunkat, ahol szűk egy év alatt a robotparkunkkal máris a szakma élvonalába kerültünk. A piac mindig új igényeket és egyben új lehetőségeket generál, ezekre a jövőben is az elsők között kívánunk reagálni, legyen az egy új iparági szolgáltatás vagy a meglévő folyamatok fenntarthatóbbá tétele – mondta Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped Kft. ügyvezetője a társaság hitvallásáról.

