Czibula Balázs és Czibula Imre ügyvezetők elmondták, hogy a fejlesztés a bontási folyamatok, közmű- és útépítések során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és újrahasznosítását segíti elő. A jármű- és eszközpark már bővült egy, bontási műveletek elvégzésére alkalmas Mantovanibenne RP10-IT roppantó ollóval, valamint JCB 85Z-2 midi-kotró és Bobcat E27 mini kotrógépekkel is.

Az anyagok mennyiségét a TWD 9 típusú hídmérleggel határozhatják meg, és aRM 70 GO! 2.0 röpítő törőgéppel apríthatják fel őket. Egy nettó 300,4 négyzetméter alapterületű acélvázas szerkezetű, munkagép tárolásra és beszállított törmelék előkészítésére alkalmas fedett nyitott csarnok is fog épülni. A cég a környezetvédelem, a hatékonyság és a versenyképesség terén is jelentős előrelépést érhet el.