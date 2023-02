A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nagy figyelmet fordít arra, hogy a gazdálkodók alaposan megismerhessék a Közös Agrárpolitika révén az idei évtől 2027-ig elérhető támogatásokat. A hét elején a Tatai Edzőtáborban rendezett fórumon a több mint százötven résztvevőt dr. Balogh Zoltán, a NAK megyei elnöke köszöntötte. Hangsúlyozta, elsődleges cél, hogy mindenki alaposan megismerhesse a részleteket, nehogy egy-egy apróságon múljék a sikeres pályázat, illetve az, hogy ne vonják vissza a támogatást. - A fenntarthatóság, a környezeti és versenyképességi szempontok figyelembe vétele kiemelt szerepet kap mostantól - mondta. - A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar ezek révén hatékonyabban termelhet, jobban ellenállhat a válságoknak, az éghajlati kihívásoknak.

Megtudtuk, hogy a KAP I. pilléréből a közvetlen támogatásokra fordítható összeg több mint 2400 milliárd forint, ami közvetlenül uniós forrásokból érkezik. A II. pilléres vidékfejlesztésre 3891 milliárd forint jut, ebből viszont csaknem 80 százalékot, 2294 milliárd forintot hazai forrásból fedeznek a következő öt év során.

Németh Bálint, a NAK pályázati szakértője arról szólt, hogy az egyik stratégiai cél a generációs megújulás segítése. Elgondolkodtató adat, hogy a mintegy 240 000 magyarországi gazdából csak minden tizedik fiatalabb 40 évesnél, és több mint a harmaduk már elmúlt 65 éves. A mezőgazdasági tevékenység átörökítése, a fiatal generáció megtartása érdekében a 18 és 40 év közöttieket támogatják, akiknek mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettségük van. Ez egyébként kiváltható két év szakmai gyakorlattal. A támogatást a korábbi 90 hektár helyett 300 hektárig igényelhetik, annak összege is két és félszeresére emelkedik, a becsült összege 157 euró hektáronként. Jól meg kell gondolni az igénylést, hiszen gyakori ellenőrzésekre számíthatnak. A különféle feltételeket részletező kiadvány nemsokára elkészül, amelyet a NAK honlapján lehet majd olvasni. Más online útmutatók is készülnek.

Sztahura Erzsébet, a NAK szakértője szintén részletes előadásban ismertette a feltételeket, amelyek teljesítését elvárják a gazdálkodóktól, illetve ezek jó részét rögzíteni kell a beadandó egységes kérelmekben. Szóba került az Agrár-ökológiai Program (AÖP) is. Ez évente választható, önkéntes, és a teljes üzemi területre igényelhető. Lényeges, hogy az összes földhasználati kategóriára - többletvállalásokat kell tenni. Van pontozási rendszer, vannak kivételek, mind nagy odafigyelést igényelnek.

Az előadás közben és utána is sok kérdés érkezett. Kiderült, hogy nem mindenre egyértelmű a válasz, több elfogadható megoldás is van, valamint a következő hetek-hónapok során változások következhetnek. Ezekről egyrészt a NAK honlapján lehet tájékozódni, másrészt érdemes megkérdezni a falugazdászt, aki praktikus tanácsokat adhat.





Mindenkinek hasznos, segít a mobilGAZDA

Az eligazodás során nap mint nap nem kérhetünk személyesen vagy telefonon tanácsot. Pontosítok: az okostelefont vagy a laptopot használva van erre lehetőség. A Magyar Államkincstár 2021 áprilisában új alkalmazást fejlesztett ki az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmezők számára. A mobilGAZDA néven futó applikáció mind a termelők, mind a falugazdászok, mind pedig a Kincstár számára előnyös, gyorsítja és könnyíti az ügyintézést. A gazdálkodók valós időben és közvetlenebb kommunikációs csatornán keresztül informálódhatnak a támogatásaik kapcsán jelentkező lehetőségekről és kötelezettségekről. Az alkalmazás használata gyorsítja az információcserét, a kérelmek pontosabbá válhatnak, ami elősegíti a gördülékenyebb kérelemkezelést, a támogatási döntés hamarabbi meghozatalát és a gyorsabb kifizetést. Az is lényeges, hogy a helyszíni ellenőrzést is jelenthet a gazdálkodók számára az applikáció megfelelő használata. Megtudtuk, hogy 2025-től kötelező lesz használni, a gazdáknak tehát ezt is tanulniuk kell, hiszen lemaradhatnak: bizonyos támogatásokhoz kötődő tevékenységeket csak ezen az applikáción keresztül tudnak majd végrehajtani.