Az igen és a nem is jó válasz – Interaktív szakmai beszélgetéssel zárult a rendezvény, amelynek moderátora dr. Kozák Ákos volt. Érdekes, fontos és meghökkentő kérdésekre várt válaszokat. A magyar gazdaság különleges helyzetéhez igazodva több olyan helyzet is kialakult, amikor az igen és a nem egyaránt elhangzott, és az indoklásokból kiderült, hogy mindkettő igaz. Ilyen például, hogy jó évnek számít-e a kis- és közepes vállalkozók körében a 2022-es év. Igen, mert az árbevétel jól alakult – nem, mert a termelés csökkent, a megrendelések bizonytalanok, mindenki kivár. A fejlesztések is szóba kerültek. Talán meglepő az olvasó számára, hogy szinte mindenki belevágott volna akkor is, ha nem kap támogatást.