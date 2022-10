A multiknál maradva az egészségipar meghatározó cégei, a Coloplast és a BD Hungary is keresi az új kollégákat illetve azokat, akik jelentkeznek, és üresedés esetén bármikor "bevethetők." A Henkel Magyarország Kft. itteni gyára dinamikusan bővül, ott is széles körű a kínálat, ahogyan a Reckitt Benckiser Tatabánya csapata is várja az új tagokat, és persze a tartalékokat. Végül, de nem utolsó sorban a magyar tulajdonú T-Busz állandó „keresnivalója” az autóbuszvezető és a szerelő. Mint megtudtuk, a nagy múltú ASG Kft.-hez elsősorban szakmunkásokat várnak, „célkeresztben” a hegesztők, lakatosok.

Remélhetően néhány hónap múlva a várt eredményekkel zárulnak az álláskeresések, de az is biztos, hogy közben új pozíciók lehetősége nyílik meg. Ez városi szinten több százat jelent most, és az előrejelzések szerint ez a szám inkább nő, mint csökken.