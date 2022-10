Sok gyermekhez hasonlóan Kovács Sándor is imádta a buszokat.

– A buszsofőrök voltak a kedvenceim, a vezetés volt az álmom, amelyet sikerült is megvalósítani – idézte fel. – Akkoriban a vállalkozás gondolata nem fordult meg a fejemben.

Először teherautósként, majd buszsofőrként dolgozott, majd a kilencvenes évek közepe táján vásárolt egy Ikarust, amelyre az egész család összeadta a pénzt, és még hitelt is vett fel rá.

– Innentől nem volt mese, dolgozni kellett, hogy visszafizessük a hitelt – mondta a vállalkozó. – Ahogy a multicégek elterjedtek, egyre nagyobb volt az igény a munkásszállításra, így tudtunk fejlődni az idők folyamán.

Eleinte egy-két busszal dolgoztak, főként gyerekeket vittek kirándulni a tavaszi időszakban, akkor még hullámzóak voltak a lehetőségek. Mikor a nagy vállalkozások megjelentek, nem voltak nagy buszos cégek, inkább pár busszal rendelkező egyéni vállalkozók. Eleinte bátorság kellett hozzá, hogy a dolgozók szállításába invesztáljanak, és bízzanak abban, hogy mindez megtérül. Később kiderült, a dolgozók szállításával foglalkozó cégeknek kedvezett a szerencse, ezekből nőttek ki a nagyobb szállítással foglalkozó vállalatok.

A Komtravelnek jelenleg körülbelül 120 busza van, és 25-30 partnerük. Szűkebb hazánk mellett Fejér megyében is dolgoznak. Eleinte kilincselniük kellett, hogy a cégek tudjanak róluk, de az utóbbi években már őket keresik meg.

– Azt mondják, az elégedett ügyfél a legjobb reklám – hangoztatta az ügyvezető.

Közös munka - Kovács Sándor úgy vélekedik, bár ő vette át a díjat, az elismerés a közös munka eredménye, hiszen egy ember nem tud sikeres lenni. Nagyon hálás lányának, Cserháti-Kovács Kittinek, a cég másik ügyvezetőjének, akinek szintén nagy érdeme van abban, hogy ilyen eredményesek. Kiemelte Kiss Zsuzsa pénzügyes kolléganőjét is, aki minden utat kitapos, hogy finanszírozható legyen a Komtravel Kft. működése. Raduka János fuvarszervezőt és Cserháti József műszaki vezetőt szintén említette. De természetesen minden más kollégájának is egyaránt hálás.

A munkanapjai pörgősek, mindig jönnek megoldandó feladatok. Úgy érzi, ez frissen és fiatalon tartja. A sikeres vállalkozáshoz persze beruházni is kell, amelynek része az elhasználódott buszok cseréje és a járműpark bővítése is. Ehhez szükség van arra is, hogy megbecsülik a jó partnereket, a beszállítókat, a cég ezt tartja sikerük egyik kulcsának. Így aztán nem állnak meg, egyre bővülnek, de van egy egészséges határ, amit kezelni lehet.

Szabadidőből nem sok jut Kovács Sándornak, de szeret kirándulni, és a vezetés is kikapcsolja, hiszen ő is sofőrként kezdett. Sok időt tölt a családjával, köztük hároméves unokájával is.