Az Agrárminisztérium irányítása alatt álló erdőgazdaságok, így a Vérteserdő Zrt. is stabil állami háttérrel rendelkezik. A gazdálkodás évszázados szaktudásra, tapasztalatra és hagyományokra épül, a társaságnál magasan képzett szakemberek dolgoznak, rendelkeznek a telepítések végrehajtásához szükséges személyzettel és eszközparkkal.

Fontosnak tartjuk a tervezésnél az előzetes szaktanácsadást. Már a talajvizsgálathoz is célszerű megfelelő, azaz erdészeti gyakorlattal is rendelkező laboratóriumot választani. Készíteni kell termőhelyfeltárási szakvéleményt, tervdokumentációt, műszaki kivitelezési tervet is. Az erdőtelepítési tervet megbízható, arra jogosult szakemberrel kell elkészíttetni. A kivitelezésnél a csemeték, a szaporítóanyag beszerzésében segítünk, szükség esetén biztosítjuk az eszközöket, a gyakorlott, hozzáértő munkásokat. Ezután következhet maga az erdőtelepítés, az erdőszegély kialakítása. Célszerű, ha az ültetést, telepítést azok a gyakorlott, megfelelő technológiai háttérrel rendelkező szakemberek végzik, akik vállalják akár a befejezett állapotig a telepítés pótlását, ápolását.

– mondja Bakos Péter, a Vérteserdő Zrt. természetvédelmi és erdőtervezési osztályvezetője.