Komló előtt úgy voltam vele, hogy ismerem a fájdalom és szenvedés száz arcát, azóta viszont azt érzem, hogy ezer arcát is ismerem ezeknek az érzelmeknek. Amikor a darab főhőse a fiával beszél telefonon, nagyon elérzékenyültem. Én is elvesztettem mindent. El is sírtam magam az olvasópróbán, hiszen nekem is volt egy olyan időszak az életemben, hogy egy évig nem láttam a fiam. Most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy érett színész lettem-e mindattól, amit átéltem. Szerintem ez április 18-án, a premieren ki fog derülni