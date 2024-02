Az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci ezúttal a próbateremből üzent rajongóinak. Ki is tette az Instagram-oldalára az erről készült videót, amelyben a fontos és jól célzott üzeneten túl az is megmutatja, milyen hangulatban telnek náluk a próbák. Nos, ha a koncert is ilyen lesz, akkor kár lenne kihagyni, igaz? Lejjebb pedig Joci új, a Kék Rózsa című dalhoz készült klipjét is megnézhetitek.