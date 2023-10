Márciusban Azahriah volt 21 évesen a legfiatalabb előadó, aki megtöltötte az Arénát. Nagy meglepetésre az előzenekara a Bittó Duó volt, akik szintén pazar hangulatot teremtettek. A Bittó fiúk repertoárjából azóta nem is hiányozhat egy jó kis Azahriah szám. Legutóbb Egerben, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban léptek fel a diákoknak, akinek bizony Azahriától is játszottak dalt. A diákok teljesen extázisba is kerültek.

Erről árulkodik a TikTokra feltöltött videó is, amin a Bittó Duó Azahriahtól az Introvertált dal című számot játszották el. A pásztorvölgyis diákok pedig rögtön táncra perdültek és énekelték a slágert.

Rengeteg komment érkezett a hangulatos videó alá. Többek között Komárom-Esztergom vármegyéből is érkezett kérés, hogy ide is érkezhetnének iskolalátogatóba a Bittó fiúk.

Az egyik kommentelő így fogalmazott:

Tatabánya, Keri, várunk Bittó, csók

De nem ez volt az egyetlen megyei felkérés. Egy másik hozzászóló szintén a videó alatt tette fel a nagy kérdést: Nem akartok jönni Lábatlan, Arany-iskolába, mert nagyon sok ember ismer titeket?