A tatai zenész, Pápai Joci az egyik legfoglalkoztatottabb előadó hazánkban, így számára sem egyszerű megtalálni a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. A nyári szezon még inkább kritikus számára, hiszen a fesztiválszezon mellett a televíziós forgatások is nehézzé teszik a mindennapokat. Úgy tűnik azonban, hogy végre idén sikerült megtalálnia a harmóniát – számolt be a Ripost.

Joci elárulta, hogy hosszú éveibe telt, mire kitapasztalta, miképp tud sikeresen lavíroznia a magánélet és a munka mezsgyéjén. Ez a nyár egy igazi őrültek háza volt a televízió és a zene miatt, de most révbe ért.

– Idén először megtaláltam az egyensúlyt az életemben. Ugyan húzós volt az idei nyár, de azt gondolom, sikerült elég időt töltenem a családommal. Korábban ha megkérdezték, hogyan tudom összeegyeztetni a munkát a családdal, mindig azt válaszoltam, hogy nem tudom. Még most is tanulófázisban vagyok, de a környezetem és én is úgy érzem, hogy jól csinálom – részletezte Joci.

A tatai zenész mindkét gyermekére büszke, akik már most komoly sikereket könyvelhetnek el.

– Hanna gyógypedagógiát tanul az egyetemen, ami szerintem nagyon jól áll neki. Szeretném, ha sikeresen végig tudná csinálni, és természetesen mindenben támogatom, ahogy csak tudom. Zalán pedig kiemelkedően teniszezik. Elég jól megy neki, de hosszadalmas út, mire kiderül, mi lesz, ha felnő. Szerintem zenész, hiszen kétévesen már dobolt, igazi dobfelszerelés mögött. Most valamiért ezt elnyomja magában, amit nem értek, de reménykedem, hogy visszatér rá – mesélte Joci.

Ezen a nyáron még a családi kikapcsolódásra sem jutott idő elmondása szerint. A fesztiválszezon és a televíziós felvételek ezt nem teszik lehetővé. A szeptemberben elrajtolt Sztárban Sztár leszek! mestergárdájában is helyet kapott, így a munka dübörög megállás nélkül. Így a családdal inkább a hétköznapokat próbálják felhasználni a közös feltöltődésre.