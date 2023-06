Kőhalmi Zoltán humorista a minap Oroszlányban lépett fel. Ahogy arról mi is beszámoltunk, mesélt arról, hogy miért vinné magával a szemüvegét egy lakatlan szigetre, hogy miért vannak mindenhol fenyők, de arra is kitért, hogy a növények ellen a legjobb védekezés, ha megesszük őket (meg a gyomirtó). A portálunknak adott podcast interjúban pedig arról is vallott, hogy gyerekeinek milyen a Kőhalmi névvel együtt élni.

Mindezek mellett pedig üzent is a Kemma.hu olvasóinak, méghozzá videóban. Az aktuális médiafogyasztási trendekre, az egyre hangsúlyosabb vizuális, videós elemekre reflektálva a tőle megszokott precíz, tűpontos helyzetértékeléssel tette mindezt, ahogy az Instagram-posztunkban is látható, hallható, nézhető, de véletlenül sem olvasható...