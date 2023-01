Eltelt nyolc hónap, de a mai napig felröppen egy-két hír Berki Krisztián halálával és válságba került házasságával kapcsolatban. A teljes igazságot viszont már soha nem tudhatjuk meg, legalábbis az ő verzióját, írta meg a borsonline.hu.

A Bors tavaly februárban tudósított arról, hogy Berki átmenetileg egy belvárosi szállodában húzta meg magát, remélve, hogy lecsillapodik Katona Renáta és a közte lévő feszültség. A családi béke volt számára a legfontosabb, és úgy tűnt, a néhány hetes különlét jót tett a kapcsolatuknak. Legalábbis erre lehetett következtetni azokból a közösségi oldalaira posztolt fotókból, amiket már Mexikóból osztott meg követőivel.

A nagy útnak Mazsival vágott neki, de a lapunkhoz eljutott információk szerint ez sem volt balhémentes. Özvegyének legutolsó interjúja, melyet a Palikék Világa by Manna című műsor szilveszteri adásában láthattunk, sokakban újabb indulatot váltott ki, így jutott el hozzánk az az információ is, hogy a médiaszemélyiség feltételhez kötötte a halála előtti észak-amerikai utazást.

Nyolc hónap elteltével újabb titokra derült fény házasságából

Fotós: Knap Zoltán / Forrás: Borsonline.hu

Azt mesélte napokkal az indulásuk előtt, hogy egy titoktartási szerződést akart kötni a feleségével, ezzel biztosítva magát, hogy gyermeke édesanyja semmilyen kompromittáló videóval nem él vissza.

Krisztián félt, hogy olyan felvételek is napvilágot látnak, amit nem szeretne – kezdte lapunknak egy ismerős. – Mindig arról panaszkodott, hogy Mazsi szerint üldözési mániája volt a drogok hatására. Bár a házasságukat is szerették volna megmenteni, bíztak benne, hogy távol Magyarországtól mindent rendezni tudnak, de nem sikerült. Aki ismerte őket közelebbről, pontosan tudta, hogy visszafordíthatatlan szintre lépett a kapcsolatuk – mesélte a neve elhallgatását kérő barát. Az információnkat Berki édesanyja, Júlia is megerősítette.

Krisztián minden titkát megosztott az édesanyjával, így a szerződésről is tudott Júlia

Fotós: TV 2 / Forrás: Borsonline.hu

- A fiam semmit nem titkolt el előttem. Tudtam erről a szerződésről, még a tartalmát is megosztotta velem. Az üzeneteit máig őrzöm, ezt is. Mindent megpróbált, hogy ne durvuljon el nagyon a helyzet, ezért kényszerült erre a döntésre – mondta szűkszavúan az asszony, majd hozzáfűzte, ő már óvatosan fogalmaz, mert „megkérték”, hogy ne nyilatkozzon az újságoknak.