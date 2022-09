Berki Krisztián édesanyja Mazsinak köszönheti, hogy évtizedek után rendeződött közte és fia között a viszony. A hála azonban a legkevésbé sem érződik anyósa részéről, aki Mazsit ostorozza Krisztián haláláért, számolt be a Borsonline.

Már négy hónapja, hogy a tatabányai származású izomceleb tragikus hirtelenséggel elhunyt. A hozzátartozók azóta megpróbálták újrakezdeni életüket, ez azonban nem mindenkinek megy olyan egyszerűen. Berki édesanyja, Júlia asszony az idő múlásával nem, hogy jobban lenne, de egyre inkább kezd eluralkodni rajta a fájdalom és a harag. A dühe pedig egyetlen ember felé koncentrálódik, Mazsira, a fia özvegyére, akiről egyre gyakrabban beszél és egyre csúnyább dolgokat mond. Szerinte Mazsi nem méltó módon gyászolja fiát, erről egy korábbi interjúban beszélt.

Nekem is vannak érzéseim, és egyáltalán nem mindegy, hogy Mazsi hogy beszél velem. Nagyon sok mindent láttam az utóbbi időben, ami úgy érzem nem helyesen történik. Ha olyan nagy szerelem volt köztük, akkor nem költözök el hetente

– mondta az édesanya, aki azt is kifejtette, hogy szerinte Krisztián és Mazsi sok konfliktusa vezetett a tragédiához. A Bors a durva kijelentések után megkereste az özvegyet is, aki úgy fogalmazott, hogy nagy levegőt kell vennie, mielőtt bármit is mond, mert nem érdeke a háborúskodás.

– Legyen elég annyi, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet volt részemről, hogy visszahoztam Krisztián édesanyját az életünkbe. Mert én hoztam vissza őt, előtte már évtizedek óta nem voltak a saját gyermekével semmilyen kapcsolatban. Krisztián nagyon hálás volt nekem ezért… Most azonban elszomorít ez az egész.

Mert a volt anyósomtól ahelyett, hogy hálát és köszönetet kapnék azért, hogy a fia halála előtt újra közel kerülhettetek egymáshoz, ezt kapom. Nem fogok belemenni a sárdobálásba, csak annyit mondok, hogy tudomásom szerint a jó nagymama nem csak minket, de a másik unokáját, Zselykét sem hívta fel már egy hónapja…

– részletezte Mazsi.