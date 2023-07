A görögök először az 1997-es athéni világkupa elődöntőjében tudták legyőzni a magyar együttest (8-4). Ezt követően a 2021-es tokiói olimpiáig kellett várniuk arra, hogy világversenyen ismét nyerjenek, ekkor viszont kétszer is megtették, a csoportküzdelmek során 10-9-re, majd az elődöntőben 9-6-ra. A két csapat napra pontosan 22 évvel ezelőtt is megmérkőzött egymással Fukuokában, akkor az ötödik hely volt a tét.

Jansik Szilárd (j) és a görög Joannisz Funtulisz a férfi vízilabdatorna döntőjében

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A 15 fős keretből a torna utolsó mérkőzéséről Varga Zsolt a Vigvári testvéreket, Vendelt és Vincét hagyta ki.

Mindkét csapat emberelőnyös lehetőséggel kezdett, a magyarok kihagyták, a görögök belőtték a fórt. A magyarok második előnyüket sem váltották gólra, viszont Zalánki Gergő már azonos létszámnál messziről kilőtte a bal alsó sarkot.

Így ünnepelte a sikert a magyar válogatott:

A Pro Reccóval kétszeres BL-győztes magyar klasszis egy elképesztő góllal szerezte meg a vezetést, gyakorlatilag a center helyéről a kissé magasan szálló labdát felpöckölte magának, majd a kapuba továbbított. Néhány pillanattal később a válogatott másik balkezes bombázója, Vámos Márton is megvillant, a görög Olympiakosz légiósa hat méterről lőtt a hálóba.

A görögök emberelőnyből szépítettek, és a magyarok ugyan papíron a harmadik fórjukat is kihagyták, Fekete Gergő már hivatalosan akciógólt szerzett, amikor visszaúszott a kiállított görög játékos (4-2).

A magyar csapat ünnepli győzelmét a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés végén

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A második negyedből több mint három perc pörgött le gól nélkül, amikor a görögök legnagyobb sztárja, Konszantinosz Geniduniasz egy szép közbelövéssel lepte meg Vogelt, a túloldalon viszont Manhercz Krisztián előnyből azonnal visszaállította a különbséget. A rivális újra felzárkózott, ezúttal Dimitriosz Szkumpakisz pattintott a hálóban éppen a támadóidő lejártakor. Mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek - a magyarok két hátrányt is kivédekeztek -, de a szünetig nem változott az eredmény (5-4).

A harmadik felvonás elején a görögök Geniduniasz ötösével egyenlítettek, majd újra ő villant és ezúttal távolról vette be Vogel kapuját, megszerezve ezzel a vezetést csapatának. Görög előny következett, először támadhatott a gárda a kétgólos vezetésért, Teodorosz Vlahosz szövetségi kapitány pedig időt kért: a megbeszélés után azonban még lövésig sem jutottak el a jó védekezés miatt. A túloldalon hosszú idő után találtak be a magyarok: Vámos értékesítette az emberelőnyt (6-6).

A görögök újabb remek kapásgóllal kerültek megint előnybe, majd a játékvezetők néhány kontra ítélettel "úsztatták" a játékosokat. A görögök fél perccel a szünet előtt fórból növelhették volna előnyüket, de Zalánki gyönyörűen labdát szerzett. Így maradt még idő egy támadásra, amelynek végén Manhercz egy lapos lövéssel egyenlített.

A vb utolsó negyede magyar góllal indult, a kapitány Jansik Szilárd fejezte be sikeresen az emberelőnyt, a túloldalon viszont Vogel kétszer is védett hátrányban. Varga Dénes kiállítását korábbi ferencvárosi csapattársa, a görög kapitány Jannisz Funtulisz használta ki, Manhercz viszont elöl igazi "magyaros" gólt lőtt, lerázta magáról emberét és a kapust is kicselezve lőtt a hálóba. A görögök megint fórt kaptak, és újra egyenlítették, de a magyarok is előnybe kerültek, Zalánki pedig nem hibázott.

A görögök nagy szerencsével egyenlítettek, Geniduniasz lövését Vogel az egyik kezével védte, de közben a másikkal betolta magának. A játékvezetők mindkét oldalon ítéltek egy-egy kontrát, majd Manhercz lövése csattant a kapufán, és Varga próbálkozása sem sikerült. A görögök lefordultak, a ziccert azonban Vogel védte. Maradt 50 másodperc.

A magyar csapat ünnepli győzelmét

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Varga Zsolt időkérése után Zalánkitól megszerezték a labdát, megúszhattak volna, de a görög kapitány ugyancsak megállította a játékot, ugyanis emberelőnybe is került csapata. A figura elhalt egy magyar blokkon, az ellenakcióból Pohl Zoltán lövése pedig a felső lécről le, majd kifelé vágódott, így akárcsak egy évvel ezelőtt a spanyol-olasz döntőben, jöhettek az ötméteresek.

A magyarok kezdték, Varga lövését védte Emanuil Zerdevasz, a túloldalon viszont Vogel járt túl Funtulisz eszén. Vámos kilőtte a jobb alsót, és Papanasztasziu sem hibázott. Zalánki ötösét csak a fejével súrolta a görög kapus, Juvecisz viszont fejbe lőtte Vogelt. Jansik lövése a bal oldali kapufán csattant, Vogel azonban védte klubtársa, Argiropulosz lövését. Fekete eldönthette volna, ám lövése a kapusról, majd két kapufáról kivágódott. Geniduniasz pedig egyenlített.

A folytatásban Varga ezúttal nem hibázott, ahogy Funtulisz sem. Vámos a jobb alsóba lőtt, Vogel viszont a kezével "szemaforozva" lezárta a vb-döntőt.

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresek után 14-13-ra győzött a görög csapat ellen és aranyérmet nyert

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A magyar válogatottból Vámos Márton és Varga Dénes is ott volt már a 2013-as győztes csapatban, így mindketten csatlakoztak a Magyar Vízilabda Szövetség jelenlegi elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert mellé, aki eddig egyedül volt a férfiak között mint kétszeres világbajnok magyar pólós.

Varga Zsolt szövetségi kapitányi "indítása" méltó több legendás elődhöz, az első két évben egyaránt döntőig (1-2. helyig) vitte a csapatot Eb-n, illetve vb-n. A tavalyi kontinensviadalon az ezüst-, most pedig Fukuokában az aranyérmet szerezte meg az általa vezetett alakulat. Korábban ez Gyarmati Dezsőnek (1973: vb-arany, 1974: Eb-arany), Kemény Dénesnek (1997: Eb-arany, 1998: vb-ezüst) és Benedek Tibornak (2013: vb-arany, 2014: Eb-ezüst) sikerült.

Varga Zsolt még a Ferencváros vezetőedzőjeként legnagyobb sikerét kísértetiesen hasonló körülmények között aratta, a Bajnokok Ligája 2019-es hannoveri döntőjében a görög Olympiakosz volt az ellenfél, amelyet 10-10 után ötméteresekkel 4-3-ra nyerték meg a zöld-fehérek, ugyanez lett a végeredmény szombaton Fukuokában.

A vb legjobb játékosa Zalánki Gergő lett, aki végig kiegyenlített és jó teljesítményt nyújtott, az amerikaiak elleni negyeddöntőben hatszor volt eredményes, de a spanyolok ellen a négy között és a fináléban is remekelt.