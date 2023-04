A vértanúhalált halt pap az 1956-os forradalom utáni egyházüldözés mártírja volt – idézi fel közleményében a HírTV. Az atya azért vált gyanússá, mert az akkori államhatalom rossz szemmel nézte, hogy felkarolta a fiatalokat. Az egyes részek bepillantást engednek a kommunista hatalom restaurációjába és az 56-os forradalom utáni megtorlásokba, valamint a mindennapi életbe.

Az atya megölésének körülményeit a mai napig homály fedi és az alkotók szerették volna bemutatni a sorozatban az életét, pályáját és kideríteni a halálának a körülményeit. Bár a gyilkosság ábrázolásával brutálisan mutatja be a történteket, a sorozat mégis katartikus élményt nyújt, hiszen bemutatja, hogy a gonoszság végül sosem győzedelmeskedhet a jó felett.

Ezért is lett „Legyetek szeretettel” a sorozat címe, amely Brenner atya életének meghatározó kifejezésévé vált.

A film egy fiatal blogger, Darvasi Áron szemszögéből mutatja be az eseményeket, aki az atya szülőhelyére Rábakethelyre utazik, ahol kutatómunkát végez és feltárja a történetét. Az események központi helyszíne Szentgotthárd és környéke, ami a szereplőválogatásban is meghatározó szerepet játszott. Az író, rendező Szilágyi Andor tudatosan választott a tájegységhez tartozó szereplőket. A színészek nagy része szombathelyi és zalaegerszegi színházakból érkezett, de feltűnik Szamos Zsófi, Csőre Gábor vagy Lőte Attila is. A főszereplő egy fiatal tehetség, Jámbor Nándor, aki a családtagok szerint megszólalásig hasonlít Brenner atyára.

Büszkék vagyunk rá, hogy az ’56 utáni magyar történelem egyik kevésbé ismert, mégis több szempontból meghatározó, kortörténeti eseményét bemutató sorozatot Magyarországon először a HírTV mutatja be. Reméljük, hogy ezáltal széles tömegekhez juthat el ez a tanulságos, tragikus, de ugyanakkor mégis felemelő történet, amely nemcsak Brenner atyának, de a kommunista diktatúra minden áldozatának is emléket állít

– idézi Velkovics Vilmost, a HírTV főszerkesztőjét a televízió közleménye.

A Legyetek szeretettel című Brenner János életéről szóló film plakátja

A sorozat forgatása 2022-ben februártól májusig tartott, az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre. A nyolc részből álló különleges sorozat első epizódja április 24-én 20:10-kor debütál és utána hétköznap esténként érkeznek majd az új részek.