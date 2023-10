Még 2021-ben írt arról a beol.hu, hogy a város egyik eldugott részén található telekre gyakran vitt ki gyerekeket táborozni, illetve magánfoglalkozásokra az a férfi, aki 2019-ben még a Jobbik színeiben indult Gyulán az önkormányzati választásokon, s nemrégiben gyermekpornográf felvételek készítésével és más bűncselekménnyel gyanúsították meg.

Mint az ügyészség szerda reggeli közleményében olvasható, a férfi az 1980-as évek végétől karateedzőként tevékenykedett Gyulán, az edzéseket 2010 szeptemberétől a saját lakóházában kialakított edzőteremben tartotta – írja a Békés Vármegyei Főügyészség közleménye alapján a beol.hu.

1990-től letartóztatásáig több gyermekkorú és fiatalkorú fiú tanítványával fajtalankodott, illetve közösült, továbbá az edzések alkalmával meztelenül fotózta, videózta őket szeméremsértő módon, nemi vágyának felkeltése és kielégítése céljából.

A szexuális cselekményeket, illetve a felvételek készítését a terhelt kezdeményezte szexuális indíttatásból, amihez edzői tekintélyét, a tanítvány és az edző közötti bizalmi és függelmi viszonyt használta ki, és egyes sértetteket érzelmileg is manipulált, esetenként le is itatta őket.

A főügyészség a férfi beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsősorban arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezenfelül a főügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. A főügyészség indítványa arra is kiterjed, hogy a bíróság a különleges bánásmódot igénylő sértettek kímélete okán és védelmük érdekében a tárgyalásról a nyilvánosságot zárja ki.

Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik.