– A fiatalabbik sokáig hivatásos tűzoltó volt, aztán leszerelt és alapított egy biztonsági céget. Többek között a községben is ők felügyelték a rendezvények rendjét. Az apját mindig is kiváló embernek tartottam, ezért is viselt meg a halála. Régóta dolgozott sofőrként az önkormányzatnál, rajtam kívül az elődeimet is kiszolgálta. A munkájában precíz volt, aki abszolút megérdemelte a bizalmat. Sohasem okozott balesetet, ezért tudtam, ha ő visz el egy helyszínre, biztosan célba érek