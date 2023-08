Az államtitkár szólt arról, hogy a magyar munkaerőpiac rendkívül feszes. Magyarországon 4 millió 766 ezren dolgoznak, ami a KSH mérése, 1990 óta a legmagasabb érték. Egyben jelezte, hogy a Magyarországra érkező beruházások újabb munkaerőigényt generálnak, ami pozitív kihívás a korábbi időszakhoz képest.

A kormány célja, hogy

2030-ra 85 százalékra növekedjen a 20-64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta.

Czomba Sándor elmondta, reális esélyt lát ennek elérésére, hiszen már most is 80 százalék feletti a mutató, és ezzel az értékkel az ország az Európai Unióban már most is elit mezőnyhöz tartozik.