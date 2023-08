Összesen 24 projekt megindításáról döntött a kormány júliusban – erről az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatta a a lapot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett beruházásoknál megkezdődhetnek a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárások.

Mindez nem valamilyen távlati terv, hanem egészen konkrét és küszöbön álló:

ugyanis a 24 fejlesztésből 19-nél már az idei harmadik negyedévben megindul a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás.

Az ÉKM a pontos beruházásokat tartalmazó listát is megosztotta lapunkkal, amit most közzé is teszünk. Ebből tisztán látszik, hogy az ÉKM-et vezető Lázár János miniszter nem a levegőbe beszélt akkor, amikor azt ígérte, hogy „a vidéket preferáló fejlesztéspolitikai fordulat jön”. A szóban forgó beruházások ugyanis kivétel nélkül vidéki városok, így