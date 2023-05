Az ilyen törekvések szuverenitás elleni támadásnak tekinthetők – fogalmazott a miniszter, visszautasítva, hogy az energiapolitikát a valóságtól elrugaszkodott vélemények határozzák meg, mert így a háború árát az európai emberek kénytelenek megfizetni.

A bolgár politikusok szerencsére „nem vesztették el a józan eszüket”, országukat megbecsülés illeti, amiért kiszámíthatóan biztosítják a gázszállítást. Bulgária a jövőben is fontos partnere lesz Magyarországnak, a kormány tehát kész az együttműködés folytatására – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

A bolgár energetikai miniszter szerint az utóbbi időben egyértelművé vált, hogy az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdés is, az energiaszállítás tehát nem csak gazdasági lehetőség, egy tranzitország számára nagy felelősség is egyben. Bulgária ezért partneri viszonyra törekszik minden érintett állammal, és a legkritikusabb időszakokban is megbízható tranzitállam lesz – tette hozzá Roszen Hrisztov, aki Szijjártó Péterhez hasonlóan fontosnak tekinti az energiadiverzifikációt biztosító beruházásokat, és szorgalmazza, hogy az EU bekapcsolódjon az azerbajdzsáni gázszállítást lehetővé tevő projektbe.

A két tárcavezető a nukleáris kérdésében is hasonlóképp vélekedik, Bulgária sem támogatna olyan szankciókat, amelyek ilyen területet érintenének. Roszen Hrisztov hangsúlyozta, hogy az atomenergia a zöld átállásban nélkülözhetetlen, hiszen az emelkedő áramfelhasználást környezetbarát módon, gázkibocsátás nélkül és megfizethető áron csak atomerőművekkel lehet megoldani.