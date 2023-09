Alig telt el pár nap Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni szakítása óta, máris számtalan pletyka látott napvilágot róluk... Mindenki azt próbálja megfejteni, mégis mi vezethetett a kapcsolatuk végéhez, hiszen az elmúlt három évben boldogabbnak tűntek, mint valaha.

Ma már semmi sem hirdeti a szerelmüket, eltűntek a közös fotók, s az Instagramon is kikövették egymást. Utóbbiból sokan arra is következtettek, hogy a fiatalok feltehetően nem váltak el szépen, tekintve, hogy minden kapcsolatot megszüntettek egymással. Az egykori teniszező pedig a külvilágtól is elzárkózott - írja a Ripost.

Menekül a nyilvánosság elől?

Nem lehet egyszerű most a fiatalok helyzete, hiszen kisebb túlzással mindenkit az érdekel, mégis mi történhetett köztük. A kíváncsiskodók természetesen először a közösségi oldalakról próbáltak információkat gyűjteni, s valószínűleg Fannit is megrohamozhatták, ugyanis alig

pár nappal a szakítás után privátra állította az Instagram-oldalát. Így most már csak azok láthatják a tartalmait, akiknek a csinos lány engedélyezi, így Szoboszlai előtt titokban marad exe élete...

Persze a pletykáknak ezzel még nem tudott gátat szabni az egykori teniszező, hiszen így is több mint 60 ezer ember figyeli a mindennapjait. Ahogy azt is, kiket követ és lájkolgat...

Meglepő pletyka

Nem kellett sokat várni arra, hogy az első szóbeszédek szárnyra kapjanak az álompár szakításának a miértjéről. Sokan találgatták, hogy esetleg egy harmadik fél miatt ért véget a kapcsolatuk, míg mások a távolságot szavazták meg bűnösnek. Ám a legnagyobb port az az elmélet kavarta, miszerint Fanni egy teniszezőre cserélhette le a Liverpool sztárját...

Mindez onnan indult, hogy egy szemfüles netező szerint a szőke szépség és a profi dán teniszező, Holger Rune lájkcsatát vívnak egymás oldalain.

A 20 éves sportoló egyébként jelenleg 4. a világranglistán, s nem meglepő módon, ahogy Fannit, úgy őt is hatalmas figyelem övezi.

Én azt vettem észre, hogy Fanni és a profi teniszjátékos, Holger Rune oda-vissza lájkolgatják egymás képeit.

Persze ez még nem jelenti rögtön azt, hogy bármi van köztük, de érdekes, hogy ennyire nagy a rajongásuk egymás iránt – írta valaki, majd többen is csatlakoztak hozzá. Valaki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Fanni sportolói múltját tekintve könnyen lehet, hogy csak a tenisz köti őket össze.

„Furcsa tényleg, főleg, hogy már privát is lett Fanni instája. Majd idővel úgyis kiderül, mi az igazság.”