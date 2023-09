Három éve töretlen népszerűségnek örvend a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével.

A folytatásra sem kell sokáig várni, október 14-én indul a következő évad.

Ismét tíz páros száll versenybe: Radics Gigi és Baranya Dávid, T. Danny és Lissák Laura, Sydney van den Bosch és Ádám Csaba, Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes, Marics Peti és Stana Alexandra, Király Linda és Suti András, Szabó András Csuti és Tóth Katica, Eszenyi Enikő és Hegyes Berci, Krausz Gábor és Mikes Anna.

A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba idén is a produkció online riportere, Gelencsér Tímea kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán. A versenyzők elkezdték a felkészülést, hogy igazán lenyűgöző produkciókkal lépjenek majd a Dancing with the Stars táncparkettjére október 14-én.