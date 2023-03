Én még a főiskolán is puskáztam a spanyol szóbeli szigorlaton és le is buktam. Nekem azóta visszatérő rémálmom a spanyol nyelv. A gimnázium után letettem a német középfokú C nyelvvizsgát, később a szóbeli felsőt is. Angolból pedig letettem a középfokú C-t