"Nagyon sokszor visszaéltek a képeimmel, nem értem miért csinálják, hisz előbb-utóbb kiderül az igazság. Bár olyan is volt, hogy adományt gyűjtöttek a nevemben, ami már nem csupán átverés, hanem csalás is. Ezért is kérek mindenkit, hogy ne higgyenek el semmit, amit nem a hivatalos oldalamon találnak velem kapcsolatban"