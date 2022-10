Besenyei Bogi is bejutott a top 10-be az Exatlon All Star évadban, a sportoló nagyon szépen teljesített a TV2 műsorában és sok rajongót is szerzett. Újabb bejegyzése miatt sokan aggódnak érte, de a helyzethez képest jól van.

"Sajnos elszakadt a bokaszalagom. Eléggé mélyen érint, és napok óta húztam, hogy írjak erről, mert még nagyon friss és eléggé megviseltek a történtek. Most még nem tudom mi a sors célja ezzel, de idővel biztosan beigazolódik minden. Akik figyelemmel kíséritek a napjaim, tudhatjátok, hogy rendszeresen futok késő este és az elmúlt időszakban talán még többet. Egy versenyre készültem, aminek komolyabb célokkal indultam neki. Egy versenyre, amire sajnos már nem tudok elmenni... Szerda este sem történt másképp, futottam. Egy egyenes szakaszon sprinteltem a járdán, majd hátranéztem, hogy biztosan nem jön mögöttem autó és leléphetek az útra.

Autó ugyan nem jött, de az orrom elé nem néztem és egy aknába/kátyúba szorult a lábam, és egy hatalmas reccsenést követően az aszfaltra vágódtam...Tudtam, hogy ez most komolyabb. Nem mozdult a lábam...

- írta.

Egy nagyon nagy szerencsém volt! Az utcában több rendőr is volt, akik észrevették, mi történt, odarohantak és azonnal kórházba szállítottak.

Nélkülük nem tudtam volna felkelni az útról. (...) A kórházban a röntgenfelvételekből kiderült, hogy nem tört el a bokám, de a bevérzésekből és a duzzanatból ítélve szalagszakadás történt, így 6 hétig nem sportolhatok és pihentetnem kell. Talán ez fáj a legjobban, de most a gyógyulás az első. Szeretnék még futni és versenyekre járni és ahhoz most azzal tudok a legtöbbet tenni, hogy pihenek, és ha már lehet, akkor gyógytornára menni. De addig is pár napot biztosan itthon, a szüleimnél lábatlankodom" - árulta el az Origo cikke szerint.