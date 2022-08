Az egykori tinisztár már a terhessége 27. hétben jár, ami eddig problémamentesen folyt, azonban a legutóbbi vizsgálaton rossz hírrel találta magát szemben. Barbee, azaz Zentai-Bata Adrienn a Borsban számolt be először óriási öröméről: hamarosan édesanya lesz, most azonban örömébe egy kis üröm is vegyült.

Múlt héten az orvos megállapította, hogy terhességi cukorbetegségem van.

Van egy vizsgálat, ahol tesztelik a kismamát, hogyan reagál a glükózra, és az eredményben láttuk, hogy sajnos nekem valószínű az állapotom miatt annyira felborult a hormonháztartásom, hogy ez lett az eredménye – mesélte szomorkodva most a lapnak Adri, aki nem számított rá, hogy utoléri őt ez a betegség is, hiszen most fontos lenne, hogy semmilyen kockázatos tényező ne érje se őt, se a magzatot. Azt lehet tudni azonban, ha már kialakult, a terhességi cukor különösen veszélyes lehet a babára nézve úgy is, hogy az anya saját magán meg sem érzi.

– Nagyon alattomos dolog ez, mert nincsenek tünetei, azonban a kisbabáknál magzati szervkárosodáshoz vezethet, belegondolni is szörnyű! – folytatta aggódva kismama, és hozzá tette, hogy az egyetlen megoldás, hogy szakemberrel egyeztetve diétázik, míg a baba világra jön.

Barbee és férje, Zentai Gábor már tavaly kimondták a boldogító igent, és kapcsolatuk nagyon jól alakul, az énekesnő szerint Gábor nagyon klassz apuka lesz.

– Nekem sajnos már sokkal kevesebb az energiám ide-oda menni, mert fáj a derekam, rosszul alszom, a baba hol rugdos, hol pedig nyom... úgyhogy Gábor most énidőt gyakorol, míg teheti, és volt rá példa, hogy barátokkal ment el egy rendezvényre, míg nemrég még én is vele tartottam a Balaton Sound-ra – mondta Adrienn, aki hozzá fűzte, hogy ha már családjuk lesz, akkor is szeretnének sokat jönni-menni együtt, de most megálljt parancsolt az élet. A kismama reméli, majd a támogatást a férje részéről ő is megkapja, náluk ez így természetes. Nem tartják egymást „rövid pórázon”, hiszen maximálisan megbíznak egymásban.