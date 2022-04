Krisztiánt az elmúlt hónapokban már többször hírbe hozták az exatlonos csapattársával, Tóth Jankával. A rajongók szinte biztosak voltak abban, hogy a két fiatal bizony összejött az All Star évad forgatása alatt, azonban erre egy interjúban rácáfoltak - írja a Ripost.

Krisz akkor úgy fogalmazott, hogy bár nagyon fontos számára Janka, csupán csak barátok, azt pedig nem tudja megmondani, hogy mit hoz a jövő.

"Ha úgy alakul a dolog, akkor úgyis lesz belőle valami. Mi most egyelőre nagyon jó barátságban vagyunk, fontos nekem Janka, ahogy én is neki. De így kijelenteni, hogy ebből lesz valami, azt én még nem tudom megmondani. Alakulni fog a dolog, az viszont biztos, hogy ez a kapcsolat nagyon fontos mindkettőnknek. Ha csak barátok is maradunk, akkor már megérte" - mondta korábban Krisz.

Nos, talán az is lehet, hogy az Exatlon szívtiprója egy szépségkirálynőhöz is közel került az utóbbi időben. Legalábbis erre enged következtetni egy videó, ami nemrég látott napvilágot.

A felvételen Krisz és az a Viczián Viktória látható, aki korábban Kempf Zozo barátnője volt. Ez azért is érdekes, mert a két Bajnok jó barátságot ápol egymással, ráadásul az All Star évadban is együtt küzdöttek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Krisztián és Viki között több lehet-e barátságnál, azonban a videó alapján a rajongók azonnal elkezdték a találgatást.

Borítókép: TV2