A brazil válogatott a horvátok elleni tizenegyespárbajban búcsúzott a vb-től a legjobb nyolc között. Neymar a hazaérkezése után a következőképpen fogalmazott az Instagram-bejegyzésében:

„Brazil földön. Még mindig fáj a vereség, annyira közel álltunk a továbbjutáshoz… A vereségek erősebbé tesznek, de túlságosan fájnak. Ezt még mindig nem szoktam meg. Mindenesetre tovább kell lépnünk. Az élet megy tovább, még ha fáj is. A sebek idővel begyógyulnak, a jövőbe kell tekintenünk. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a brazil embereknek a támogatásukért és a szeretetükért.”

„A fájdalomban vigaszt jelent, hogy szerintetek is mindent megtettünk, önmagunkat adtuk végig. Köszönök mindent Katarnak is! A világbajnokság gyönyörű volt, nyerni szerettünk volna, de Isten nem így akarta. Tovább harcolunk! Nagyon nehéz lesz együtt élni ezzel a vereséggel, fájdalmas. Most itt az ideje, hogy a családtagjainkkal és a barátainkkal legyünk, fel kell töltődnünk energiával. Hitre van szükségünk.”