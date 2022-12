Labdarúgó-világbajnokság, Katar, elődöntő Franciaország–Marokkó Szerda, 20 óra, tv: M4 Sport.

Hogy a világbajnoki címvédő francia válogatott a katari tornán is eljutott a legjobb négy közé, azon valószínűleg kevesen csodálkoznak. Didier Deschamps kerete több sérült kulcsjátékosa nélkül is bivalyerős, ennek megfelelően már két mérkőzés, az Ausztrália elleni 4-1-es és a Dániával szemben aratott 2-1-es siker után biztosította helyét a legjobb 16 között. Tunézia ellen már a cserecsapat veszített 1-0-ra. A nyolcaddöntőben Lengyelország sem jelentett akadályt (3-1), a negyeddöntőben azonban Anglia már keményebb diónak bizonyult, de Griezmannék ezt az akadályt is megugrották (2-1). A gallok láthatóan jó formában vannak, támadójátékuk ötletes és látványos, ráadásul a vb góllövőlistáját öt találattal vezető Kyalian Mbappé és a négy találatnál járó Olivier Giroud az összes eddigi ellenfél védelmének nagyon komoly problémákat okozott. Marokkó elődöntős szereplése már annál meglepőbb, de egyáltalán nem érdemtelen. Valid Regragi csapata a Horvátország elleni gól nélküli döntetlent követően remek játékkal verte 2-0-ra Belgiumot, majd a Kanada elleni 2-1-es sikerrel csoportja élén végzett. A nyolcaddöntőben Spanyolországot gól nélküli döntetlen után büntetőkkel verték, a negyeddöntőben pedig az addig kiváló támadójátékot bemutató Portugáliát is lenullázták (1-0). A két válogatott keretét összehasonlítva egyértelműek tűnik a franciák sikere, de a marokkóiak már többször bizonyították a vb-n, hogy nem lehet leírni őket. Elsődleges erősségük a betonkemény védelmük (valamint az erre épülő kontrajáték), amely az eddig öt mérkőzésükön mindössze egy gólt engedélyezett az ellenfeleknek, az is egy Kanada elleni öngól volt. Erre pedig A legnagyobb esélyük pedig ez lehet. A franciák eddig mindegyik mérkőzésükön kaptak egyet, amit ha ezúttal Marokkó is megszerez ellenük, az afrikai csapat védelme pedig úgy szuperál, mint eddig, óriási meglepetéssel is véget érhet a mérkőzés. Marokkó első afrikai csapatként jutott vb-n a legjobb négy közé, a céljuk pedig nem is lehet más, mint a döntőbe jutni. Ez valószínűleg azon múlik majd, hogy a kiváló francia támadósor, vagy a marokkói védelmi fal lesz-e erősebb... Ma este tehát kiderül, ki lesz Argentína ellenfele a fináléban.