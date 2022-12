A Mundo Deportivo most úgy tudja, Benzema többet nem is tervez pályára lépni a nemzeti együttesben, amíg Didier Deschamps a szövetségi kapitány, márpedig ez a 2024-es Európa-bajnokság végéig így lehet, ami jó eséllyel azt is jelentheti, hogy a Real Madrid 34 esztendős klasszisa már nem biztos, hogy szerepel többet a válogatottban. A világbajnokság vége felé spanyol lapok azt is megszelőztették, hogy az idei aranylabdás csatár már akár a legjobb tizenhat között is pályára léphetett volna, de a szakvezető nem sérülése miatt jegelte őt, hanem ő maga tessékelte ki Benzemát a keretből.

A L’Équipe szerint a támadó a döntés után nem is tartotta a kapcsolatot csapattársaival, nehezményezte az egészségügyi stáb munkáját a sérülése kapcsán és a hírek szerint a válogatott edzésein nyújtott intenzitással sem volt maradéktalanul elégedett. A francia sajtó emlékeztet arra, hogy a szövetségi kapitány és a francia labdarúgó között már régen megromlott a viszony, noha a tavalyi Eb előtt a kapitány elásta a csatabárdot. Ám úgy fest, a világbajnokságon tovább romlott kettejük viszonya, mert minden jel arra mutat, Karim Benzam nem kíván még egyszer meghajolni Deschamps előtt.