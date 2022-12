Életének 49. évében elhunyt Grant Wahl, a leghíresebb és legelismertebb labdarúgással foglalkozó amerikai sportújságíró. Wahl Katarban vesztette életét, a világbajnokságról tudósítva. Az Argentína-Hollandia mérkőzés hosszabbításában, a sajtópáholyban lett rosszul. Összeesett, majd a stadion orvosi személyzete megkezdte újraélesztését. A kórházba érve viszont sajnos már csak a halálát tudták megállapítani. Wahl a héten a podcastjében beszélt arról, hogy nem érzi jól magát. Megfázásos tüneteket tapasztalt, erősen köhögött, majd a holland-amerikai nyolcaddöntőn mellkasi tájékon érzett fájdalmakat. Fel is keresett egy katari orvosi klinikát, ahol megállapították, hogy nem COVID-fertőzött és hörghuruttal diagnosztizálták. Kapott antibiotikumot, amitől némileg jobban érezte magát.

Wahl két nappal ezelőtt ünnepelte 48. születésnapját. Nem sokkal az után, hogy egy díjat vehetett át a brazil Ronaldótól, miután karrierje nyolcadik világbajnokságáról tudósított. Wahl újságírói karrierjét a Miami Heraldnál kezdte gyakornokként, majd két évvel később csatlakozott a Sports Illustratedhez, ahol először főként egyetemi kosárlabdával és labdarúgással foglalkozott. A labdarúgás szeretetét Argentínában szívta magába, ahol cserediákként a futball és a politika kapcsolatáról írt szakdolgozatot. Ő volt az egyik első amerikai sportújságíró, aki kiemelt figyelmet fordított a sportágra és a labdarúgást az amerikai major sportokat megillető tisztelettel és alázattal kezelte.

2009-ben könyvet írt David Beckham amerikai pályafutásának kezdeti időszakáról "The Beckham Experiment" (A Beckham-kísérlet) címmel, ami felkerült a New York Times Bestseller listájára. Karrierje során interjút készített a legnagyobb amerikai labdarúgókkal, így Alexi Lalas-szal, Claudio Reynával, Landon Donovannel, DaMarcus Beasley-vel, Freddy Aduval, Clint Dempsey-vel, majd később Weston McKennie-vel és Christian Pulisic-kel is. Utóbbi második könyvének egyik főszereplője volt. Személyes jóbarátja volt Jesse Marsch, akit még a Princeton Egyetemről ismert.

De nemzetközi futballcsillagokkal is volt szerencséje beszélgetni. Interjút adott neki Lionel Messi, Steven Gerrard, Javier "Chicharito" Hernandez, vagy éppen Xabi Alonso és Jamie Carragher is. - írta a Jenkifoci Facebook-oldala.

Wahl a katari világbajnokságról szóló tudósításaiban nem hallgatta el a tornát körülvevő kényes ügyeket. Így beszámolt a rendezési jog elnyerését övező korrupciós ügyekről, de tényfeltáró anyagot a stadionok felépítése során elhunyt vendégmunkásokról is. A Wales-USA mérkőzésre egy szivárvánnyal dekorált polóban akart bemenni, futballkedvelő meleg testvére tiszteletére, amiért a biztonsági személyzet rövid időre feltartóztatta.

Wahlt testvére és felesége mellett az egész sporttársadalom gyászolja. Megemlékezett róla többek között LeBron James, DaMarcus Beasley, Clint Dempsey, Chicharito, de az Amerikai Labdarúgó Szövetség és a mexikói labdarúgó-válogatott hivatalos közösségi oldala is.

"Munkájával és szenvedélyével vitathatatlanul hatalmas szerepet játszott abban, hogy a labdarúgás Amerikában elismertebb és nagyobb érdeklődést kiváltó sportág lett." - írta az amerikai szövetség.

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke együttérzését fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak. „Imádta a futballt” – írta szombat reggeli közleményében. „A FIFA és a labdarúgó társadalom nevében őszinte részvétemet fejezem ki a feleségének, a családjának és a barátainak.”